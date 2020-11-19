وزارة الدفاع التركية تعلن استشهاد جنديين وجرح آخر في نطاق عملية المخلب-النمر

استشهد جنديان وأصيب ثالث، في منطقة عمليات "مخلب النمر"، شمالي العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء.

وأضافت الوزراة في بيان صادر عنها، أن استشهاد الجنديين وإصابة آخر، جاء إثر حادث للمركبة التي كانت تقلّهم.

وترحّم البيان على الشهيدين، متمنيا الشفاء العاجل للمصاب.

كما تقدّم البيان بالعزاء للشعب التركي، وبالصبر والسلوان لذوي الشهيدين.

وفي 17 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا" وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.