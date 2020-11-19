تركيا تشتري مليون لقاح مضاد لكوفيد من "فايزر" الأمريكية

أعلن وزير الصحة أن تركيا ستشتري "مليون" (1) جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كدفعة أولى من شركة "فايزر" الأمريكية، في ديسمبر/كانون أول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير فخر الدين قوجة، أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مساء الأربعاء، حيث كان يجيب على أسئلة النواب أثناء مناقشة ميزانية وزارة الصحة للعام 2021.

وأوضح الوزير في تصريحاته أن "المليون جرعة هذه ستكون دفعة أولية، سيتم الحصول عليها منتصف ديسمبر، على أن تزيد الكمية بشكل تدريجي خلال الشهر التالي، يناير/كانون ثان؛ لتصل لـ25 مليون جرعة"

وأعلن عن إمكانية شراء 10 ملايين جرعة لقاح من الصين، في شهر ديسمبر أيضًا، مشيرًا أن اللقاح المحلي سيصبح جاهزًا خلال شهر نيسان/أبريل القادم.

ولفت إلى أنه ومع بداية تغير الجو، وظهور الأنفلونزا الموسمية، تم تقديم اللقاح المضاد لـ600 ألف شخص.

كما أشار قوجة، إلى عزم وزارته توظيف 12 ألف موظف بعقود خلال الأشهر القادمة، بالتزامن مع الاحتياجات التي يسجلها القطاع الصحي، في ظل استمرار فيروس كورونا.

وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية لتصنيع الأدوية، الأسبوع الماضي، التوصل إلى لقاح للفيروس بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية" بنسبة فعالة تصل إلى 90%.

فيما أشرف العالم التركي أوغور شاهين وزوجته أوزلم، وهما مؤسسان مع عالم الأورام النمساوي كريستوف هوبر لشركة "بيونتيك" عام 2008، على اللقاح في شركة "فايزر".