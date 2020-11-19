تركيا: زيارة بومبيو إلى مستوطنة إسرائيلية "خطوة خطيرة جدا"

اعتبرت وزارة الخارجية التركية، أن الهدف من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة بالضفة الغربية، هو إضفاء الشرعية على أنشطة إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة أنها "خطوة خطيرة جدا".

وقالت الخارجية في بيان الخميس: "قيام بومبيو بزيارة مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار زيارة يجريها لإسرائيل، خطوة خطيرة جدا".

وأضافت أن الزيارة "تخالف قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر أنشطة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقوانين، وعلى رأسها القرار 2334 لمجلس الأمن الدولي، الذي تعد الولايات المتحدة عضوا دائما فيه".

كما لفتت إلى أنها "تهدف إلى إضفاء الشرعية على أنشطة إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوات أحادية الجانب المتخذة بشكل غير مسؤول، تضر بالمعايير الدولية الراسخة حيال حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وقرارات الأمم المتحدة وحقوق وحريات الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن مثل هذه الأعمال محكوم عليها بالفشل، مشددًا أن تركيا ستواصل الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة النابعة من القانون الدولي.

وفي وقت سابق الخميس، زار بومبيو مستوطنة "بسغوت"، وقال خلال تفقدها إن بلاده، قررت عدم وسم وتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مشيرا أنه سيتم تعريفها على أنها "صُنعت في إسرائيل".

وسبق لواشنطن أن أعلنت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أنها لم تعد تعتبر الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

وهذه أول زيارة لوزير أمريكي إلى مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية.