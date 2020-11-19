رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني يصل تركيا في زيارة رسمية

بحث وزير الخارجية التركي مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني آخر المستجدات على الساحة في أفغانستان.

جاء ذلك خلال لقاء مولود تشاوش أوغلو وعبد الله عبد الله في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، الخميس، حسب تغريدة للوزير التركي عبر تويتر.

وأوضح تشاوش أوغلو في تغريدته أنه تناول مع عبد الله آخر التطورات بخصوص مفاوضات السلام في أفغانستان.

وأضاف "ندعم مساعي عبد الله في سبيل إحلال السلام، وتركيا ستواصل دعم مطالب الشعب الأفغاني الصديق والشقيق في السلام".

ويجري عبد الله زيارة رسمية إلى تركيا لمدة يومين، بدءا من الخميس، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأتراك، لبحث آخر تطورات مفاوضات السلام، وتبادل وجهات النظر إزاء قضايا تهم البلدين.

وفي وقت سابق الخميس، بحث عبد الله مع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، آخر الأوضاع والتطورات في أفغانستان.

وفي 12 سبتمبر الماضي، انطلقت مفاوضات سلام تاريخية في العاصمة القطرية، بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، بدعم من الولايات المتحدة.

وتأتي تلك المفاوضات بعد توقيع "طالبان" وواشنطن بالدوحة في 29 فبراير/ شباط الماضي، اتفاقا تاريخيا لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

وتعاني أفغانستان حربا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة" الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه، في الولايات المتحدة.

وتستهدف مفاوضات الدوحة، إنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة في أفغانستان، منذ الانقلاب العسكري عام 1978، ثم الغزو السوفيتي بين عامي 1979 و1989.