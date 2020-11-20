السفير التركي ببغداد: أنقرة الداعم الأقوى لعراق واحد موحد

قال سفير أنقرة لدى بغداد فاتح يلدز، إن تركيا ليست لديها أطماع في أراضي العراق، مؤكدا أنها الداعم الأقوى لعراق واحد موحد.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الجمعة، ردا على تصريح لزعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي للتلفزيون الرسمي، زعم فيه أن تركيا لديها أطماع في الأراضي العراقية.

وأوضح يلدز: "أتوجه إلى العقلية التي تزعم بأن لتركيا أطماعا في الأراضي العراقية. لا تبذلوا جهدا لا يفي نفعا من خلال المزاعم التي لا أصل لها والتي خلقتموها في عالم أوهامكم، من أجل لفت الانتباه نحو تركيا من أولئك الذين يشكلون تهديدا حقيقيا على سيادة ووحدة أراضي العراق".

وأكد أن "تركيا، هي الداعم الأقوى لعراق واحد وموحد. إن الشعب العراقي هو أفضل من يعرف هذه الحقيقة. لن تستطيعوا خداع الشعب العراقي".

وتعد "عصائب أهل الحق" من أبرز الفصائل الشيعية العراقية المسلحة المقربة من إيران، بزعامة الخزعلي.