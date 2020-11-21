أردوغان: نسعى لتوطيد علاقاتنا مع واشنطن لحل القضايا الإقليمية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده ترغب في توطيد علاقاتها مع الولايات المتحدة لحل القضايا الإقليمية.

جاء ذلك في كلمة وجهها عبر اتصال مرئي إلى مؤتمرات لحزب العدالة والتنمية في ولايات "كوتاهيا" و"أفيون قره حصار" و"باطمان" و"سيعرت".

وأفاد أردوغان: " نريد أن نكون في حالة تعاون أقوى مع أصدقائنا وحلفائنا".

ومضى قائلا :"نرغب في استثمار تحالفنا الوثيق مع أمريكا بشكل فعال لحل كافة القضايا الإقليمية والعالمية".

وفي موضوع العلاقة مع الاتحاد الأوروبي قال الرئيس أردوغان: "نرى أنفسنا في أوروبا وليس في مكان آخر، ونهدف إلى بناء مستقبلنا معها".

وشدد على أنه ليس لتركيا مشكلة مع أي دولة أو مؤسسة لا يمكن حلها من خلال الحوار والدبلوماسية.

وتابع قائلا: "ما من دولة أو مؤسسة تحترم نفسها تقبل أن تكون دمية بيد المنظمات الإرهابية واللوبيات المعادية لتركيا".

وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي: "شاطرنا أشقاءنا الأذربيجانيين سعادة الانتصار في "قره باغ" الذي أنهوا به آلام 30 عاما من الاحتلال".