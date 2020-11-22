أردوغان: تركيا تقدم مساهمة فاعلة في مكافحة التغير المناخي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده تقدم مساهمة فاعلة في مكافحة التغير المناخي.

وأضاف أردوغان أمام قمة افتراضية لمجموعة العشرين الاقتصادية التي تترأسها السعودية، أنه "يجب عدم السماح بوقوع حالات إجحاف وازدواجية معايير جديدة خلال مكافحة تلوث البيئة والتغير المناخي".

وأشار إلى أنه لا يمكن للنظام الاقتصادي العالمي القائم على الجشع والهيمنة والظلم أن يحمي الإنسانية والطبيعة.

وأوضح أن تركيا تتخذ التدابير اللازمة لحماية النظام البيئي والتنوع البيولوجي وتقدم مساهمة فاعلة في مكافحة التغير المناخي.

وذكر أن 63 % من الطاقة الكهربائية في تركيا تولد من المصادر المحلية المتجددة، مشيرا أن تركيا الـ 13 عالميا والـ7 أوروبيا من حيث إنتاج الطاقة الشمسية.

وهنأ أردوغان المملكة العربية السعودية على أدائها الناجح لرئاسة مجموعة العشرين خلال هذه الفترة الصعبة، معربا عن أمله في النجاح لإيطاليا في الفترة المقبلة.