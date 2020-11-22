أردوغان يؤكد وقوف تركيا بجانب لبنان في ذكرى استقلاله

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، وقوف بلاده بجانب لبنان، ورغبتها في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها الرئيس أردوغان، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان حسان دياب، بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلاله عن الانتداب الفرنسي، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال أردوغان في الرسالة: "نؤكد لكم رغبة تركيا الكبيرة في تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون بين بلدينا، بما يتماشى مع المصالح المشتركة لشعبينا من أجل تعزيز السلام والاستقرار".

وأردف: "نؤكد وقوف تركيا إلى جانب لبنان، متمنين دوام الصحة لكم، والرفاهية للشعب اللبناني الشقيق والصديق".

والجمعة، تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون تهنئة بذكرى الاستقلال من الرئيس أردوغان، بحسب تغريدة لحساب رئاسة الجمهورية على "تويتر".

ويحتفل لبنان في 22 نوفمبر /تشرين الثاني من كل عام بذكرى استقلاله عن الانتداب الفرنسي عام 1943.

وللعام الثاني، تلغى الاحتفالات بمناسبة ذكرى الاستقلال، حيث أعلنت الرئاسة اللبنانية الأربعاء إلغائها والاكتفاء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة "رجالات الاستقلال"، جراء تفشي فيروس كورونا.

والعام الماضي، جرى بمناسبة ذكرى الاستقلال، عرض عسكري رمزي بالعاصمة بيروت، بحضور الرؤساء الثلاثة (الرئاسة والحكومة والبرلمان)، بسبب التظاهرات التي شهدها البلاد آنذاك.