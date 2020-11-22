وزير الخارجية السعودي: لدينا علاقات "رائعة" مع تركيا ونبحث إنهاء الخلاف مع قطر

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة "لديها علاقات طيبة ورائعة" مع تركيا و"لا توجد بيانات تشير إلى وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية".

جاء ذلك في مقابلة افتراضية مع وكالة "رويترز"، نشرت مقتطفات مقتضبة منها.

وقالت الوكالة إن المقابلة جاءت على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين، التي انطلقت السبت، وترأسها السعودية.

وأضاف بن فرحان أن السعودية إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين تواصل البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر على الرغم من أنها ما زالت تريد علاج مخاوف أمنية "مشروعة".

والجمعة، أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الاتصال تناول تنسيق الجهود ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة افتراضيا، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

فيما أفاد بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الرئيس أردوغان والملك سلمان اتفقا خلال الاتصال، على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتطوير العلاقات الثنائية وإزالة المشاكل.

وكان العاهل السعودي قد أمر قبل أسبوعين بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى تركيا لصالح المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غربي تركيا نهاية الشهر الماضي.

وتستضيف السعودية "افتراضيا" قمة مجموعة العشرين يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتسلمت السعودية رئاسة المجموعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لمدة عام، بعد انتهاء القمة التي عقدت في اليابان.