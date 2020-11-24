المعارضة التركية تدين ألمانيا وإيطاليا إثر تفتيش غير قانوني لسفينة بلادها بالمتوسط

أدان كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعوب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كلاً من ألمانيا وإيطاليا، لإقدام قواتهما، على تفتيش سفينة تجارية تركية بالبحر المتوسط، بشكل غير قانوني.

وانتقد في كلمة له، الثلاثاء، أمام الكتلة النيابية لحزبه، طريقة تعامل القوات الألمانية مع طاقم السفينة.

وأشار إلى أن سفينة تركية أخرى تعرضت للمعاملة ذاتها عندما كانت في المياه الدولية، متجهة إلى إسرائيل، في إشارة إلى حادثة "مافي مرمرة."

وطالب الحكومة التركية برد واضح إزاء تفتيش السفينة التجارية المذكورة.

والأحد، فتشت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني"، سفينة تجارية تركية، كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 31 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية إيريني، وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

ويقع نطاق عملية "إيريني" في البحر المتوسط، ويشمل القرار، حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.