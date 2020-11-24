تركيا.. تحييد إرهابي ينسق نقل المقاتلين إلى سوريا

حيدت الاستخبارات التركية إرهابيا من منظمة"بي كا كا" شمالي العراق، كان ينسق لنقل إرهابيين إلى سوريا.

وأفادت مصادر أمنية، الثلاثاء، أن الاستخبارات تلقت معلومات حول توجه الإرهابي المدرج على النشرة الرمادية لقائمة المطلوبين "هزرت تشالكن"، المسؤول عن تنسيق نقل الإرهابيين بين سوريا والعراق، لحضور اجتماع لعناصر المنظمة.

ولفتت إلى أن الاستخبارات تتبعت الإرهابي خطوة بخطوة حتى موقع الاجتماع ورصدته رفقة إرهابيين أخرين، وتمكنت من تحييده مع باقي الإرهابيين.

وانضم تشالكن إلى المنظمة عام 2011، وقام بأنشطة إرهابية في تركيا حتى العام 2014، قبل الانضمام لصفوف الإرهابيين في مدينة عين العرب شمالي سوريا، ثم توليه مسؤولية ما يسمى "كتيبة الأسلحة الثقيلة" في مدينة رأس العين حتى العام 2017.

وفي 2019، انتقل إلى العراق وبدأ بتنسيق عمليات نقل الإرهابيين إلى سوريا