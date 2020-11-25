أردوغان: نخطط لطرح لقاح كورونا المحلي للاستخدام في أبريل المقبل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنهم يخططون لإتاحة لقاح وباء كورونا (كوفيد-19) للاستخدام بحلول شهر أبريل/ نيسان المقبل.

جاء ذلك خلال خطاب أردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

وأضاف أردوغان أنهم يهدفون لتقديم اللقاح المطور محلياً لخدمة البشرية جمعاء.

وأوضح أن تركيا تتابع عن كثب جميع اللقاحات المطورة في الصين وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا، في إشارة إلى المشاريع التي وصلت مرحلة التطبيق.

وأردف: "ندعو في جميع المنابر الدولية التي نتحدث فيها، إلى عدم التضحية بدراسات اللقاح من أجل أطماع سياسية أو تجارية، وأن تكون ملكية مشتركة للبشرية جمعاء".

ولفت إلى أنه من غير المنطقي أن تحمي كل دولة نفسها قبل أن يتخلص العالم بأسره من تهديد الوباء.

وتابع: "لذلك، نشدد مرارا وتكرارا على الحاجة إلى إصلاح المؤسسات غير الفعالة في حل المشاكل المشتركة للبشرية وضمان الحقوق والإنصاف والعدالة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة".

وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة لجم وتيرة جائحة كورونا الآخذة في الارتفاع في تركيا كما في العالم أجمع.

وأشار أن الحد من الوباء عبر الالتزام الصارم بإجراءات مراعاة المسافة الاجتماعية وارتداء الكمامات والنظافة سيحول دون اتخاذ تدابير مؤلمة مستقبلا.

وأكد أردوغان أن الشعب التركي بنى نظام حكمه وفق مبدأ "أحي الإنسان لتحيا الدولة".

وتابع: "نؤمن بأن البشر أكرم المخلوقات وأنهم يستحقون الاحترام. فالنظام الذي لا يخدم الناس ولا يمنحهم السلام والطمأنينة والتقدير ولا يوفر لهم العدالة والأمن، ليس له فرصة للنجاح".

ونوه إلى أن الهيكل الاقتصادي العالمي الراهن، القائم على الطمع والهيمنة والظلم والاستغلال، لا يمكنه حماية البشر ولا الطبيعة.