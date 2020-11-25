أردوغان يدعو لوحدة إسلامية اقتصادية وسياسية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الوحدة والتعاون الفعال بين أعضاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته افتراضيا في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ 36 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، الأربعاء.

وبشأن التعاون الاقتصادي بين أعضاء "كومسيك"، قال أردوغان، إن الوحدة والتعاون الفعال بين أعضاء اللجنة هو مفتاح النجاح كل المجالات.

وبالنسبة إلى القضية الفلسطينية، أعرب عن ثقته بأن يحظى برنامج لجنة المنظمة في القدس بالدعم اللازم من قبل الدول الأعضاء "في سبيل زيادة دعم الأشقاء الفلسطينيين".

وبخصوص انتشار الكراهية ضد المسلمين في الغرب، أشار أردوغان إلى تعرض المسلمين إلى نفس حملات الكراهية والقتل التي تعرض لها اليهود في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية.

ولفت إلى أن كراهية الإسلام والمسلمين تحولت إلى سياسة في بعض الدول الأوروبية، وبين أنها تحظى بالحماية على مستوى رؤساء هذه الدول.

وأضاف بهذا الخصوص: "النضال ضد معاداة الإسلام وكراهية الأجانب، إحدى مسؤولياتنا تجاه إخواننا المقيمين في تلك الديار (الغرب)".

ودعا الرئيس التركي إلى مكافحة العنصرية الثقافية في الغرب، مشددا بالقول: "علينا مكافحة العنصرية الثقافية التي صارت كالوباء في الغرب، باستخدام الوسائل القانونية بالمحافل الدولية".

وبخصوص تداعيات جائحة كورونا، أكد أردوغان ضرورة تسخير كافة الإمكانيات للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة وضمان استمرار الإنتاج.

وقال بهذا الشأن: "علينا اتخاذ تدابير من أجل تشجيع وتسهيل التجارة كي لا تتعرض صادراتنا الخارجية لخسائر كبيرة في ظل وباء كورونا".

وعلى الصعيد المحلي، قال أردوغان: "لا يمكننا التضحية بحقوق الملايين من شعبنا لإرضاء أطماع سياسيين غير أكفاء".

وشدد على وجوب إزالة الضغوط التي يشكلها سعر الصرف من خلال التبادل التجاري بالعملات الوطنية.

وتابع: "سيتم استبدال النظام الاقتصادي الحالي القائم على الفائدة والهيمنة في عالم المستقبل، بالمشاركة القائمة على أساس تقاسم المخاطر".