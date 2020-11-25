الدفاع التركية: تحييد 17 إرهابيا من "ي ب ك / بي كا كا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 17 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، أثناء محاولتهم التسلل لمنطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن القوات الخاصة التركية تمكنت من منع عملية تسلل لتنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام".

وأوضحت أن القوات الخاصة حيّدت 17 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في المنطقة، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.