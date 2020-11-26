الأمن التركي ينجح بإقناع 5 إرهابيين من "بي كا كا" بتسليم أنفسهم

سلم 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، أنفسهم للسلطات الأمنية، بعد هروبهم من مخابئ المنظمة شمالي العراق، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، أفادت فيه أن الإرهابيين سلموا أنفسهم عن طريق الإقناع، بالتنسيق مع القيادة العامة للدرك والمديرية العامة للأمن التركي.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين انضموا للمنظمة بين الأعوام 2011 و2015، وتبين أنهم شاركوا في أنشطة إرهابية في العراق وسوريا.

وبهذا ارتفع عدد الإرهابيين ممن سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية، بعد إقناعهم، منذ بداية العام الحالي، إلى 215 عنصرا.