الشيخ تميم يصل أنقرة للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا للبلدين

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ظهر اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وبث الديوان الأميري القطري عبر حسابه في "انستغرام"، صور وصول الشيخ تميم بن حمد إلى أنقرة حيث كان في استقباله وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي إلوان.

وسيُعقد في وقت لاحق الخميس، اجتماع اللجنة، برئاسة أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتأتي زيارة أمير قطر لأنقرة، في ظل ما تشهده العلاقات التركية القطرية من تطور متنام وتعاون متواصل على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما بمنطقة الشرق الأوسط.

وتركيا وقطر شريكان استراتيجيان يتعاونان في العديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، حيث شهدت العلاقات الثنائية تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة بكافة المجالات.

والأربعاء، كشف السفير التركي لدى الدوحة، مصطفى كوكصو، في حديث للأناضول، أنه سيتم توقيع ما يزيد عن 8 اتفاقيات جديدة بين البلدين، خلال اجتماع اللجنة في أنقرة.

وأضاف كوكصو، أن هذه "الاتفاقيات تتنوع بين التعاون العسكري الدفاعي والاقتصادي والصناعي، إضافة لمجال التجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة الموارد المائية، وكذلك اتفاقية في مجال الشؤون الإسلامية والدينية والأسرية".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا تشكلت عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر/ كانون الأول من العام التالي.

وانعقدت خمس دورات للجنة منذ عام 2015 بالتبادل بين البلدين، عقدت الثانية في طرابزون بتركيا 2016، والثالثة بالدوحة 2017، والرابعة في إسطنبول 2018، والخامسة في الدوحة 2019.