القضاء التركي يصدر أحكامة في قضية "قاعدة أقينجي" مقر قيادة محاولة الانقلاب

أصدر القضاء التركي، الخميس، أحكاماً في قضية قاعدة أقينجي الجوية التي استخدمها الانقلابيون مركزا لقيادة المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في الخامس عشر من يوليو/ تموز عام 2016.

وأصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بالعاصمة أنقرة. ويحاكم بالقضية 475 متهماً بينهم 365 معتقلين على ذمة القضية.

وأصدرت المحكمة أحكام بالسجن المشدد مدى الحياة 79 مرة على أربعة أشخاص من قيادات منظمة غولن الإرهابية معروفين بـ"الأئمة المدنيين" وهم كمال باتماز، وهاكان تشيتشك، وهارون بينيش، ونور الدين أوروتش. بتهمة محاولة القضاء على النظام الدستوري بالقوة ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية.

وشهدت قاعدة أقينجي الجوية بأنقرة العديد من الأحداث ليلة الخامس عشر من يوليو/تموز حيث استخدمت كمركز لقيادة المحاولة الانقلابية، واحتجز فيها رئيس الأركان الفريق أول خلوصي أقار لإجباره على التوقيع على بيان الانقلاب والمشاركة فيه. كما أقلعت من هناك المقاتلات التي قامت بقصف مقر البرلمان التركي والمجمع الرئاسي ومقر القوات الخاصة بمنطقة غول باشي في أنقرة.