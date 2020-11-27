أردوغان: تطوير اللقاح المحلي ضد كورونا يتقدم سريعا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن جهود تطوير لقاح محلي ضد فيروس كورونا تتقدم سريعا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة، في أحد مساجد إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى وجود محادثات مع روسيا والصين بخصوص استيراد لقاحات ضد كورونا.

وبخصوص مشروع قناة إسطنبول قال أردوغان إن المشروع يلقى إقبالا محلياً وعالمياً.

وأشار إلى أن مشروع قناة إسطنبول من أهم المشاريع القادمة، مؤكدا بدء تنفيذ المشروع خلال أسرع وقت ممكن.

وذكر أن مشروع قناة إسطنبول وصل مرحلة طرح المناقصات.

وأوضح أن إسطنبول ستكتسب مع مشروع القناة مظهرا متميزا وقوة مختلفة على الصعيد الدولي.

وعلى صعيد آخر، أكد أردوغان أنهم يريدون الوصول بصندوق الثروة السيادي إلى مستوى مختلف عالميا خلال المرحلة القادمة.

وتابع: "إن زيارة أمير قطر أمس هي إحدى الخطوات في هذا الصدد، وما وقعنا عليه أمس هو أهم أهدافنا في المرحلة الراهنة"، مشيرا إلى توقيع 11 اتفاقية.

ولفت إلى أن من بين هذه الخطوات بيع بعض الشركات لأسهمها وصولا إلى شراء أسهم شركات من دول مختلفة.