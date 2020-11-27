تركيا تفتح تحقيقا حول تفتيش "إيريني" سفينتها التجارية

فتحت النيابة العامة بالعاصمة أنقرة تحقيقا حول إيقاف عملية "إيريني" الأوروبية، السفينة التركية "Roseline-A" وتفتيشها.

وذكرت النيابة في بيان، الجمعة، أنه على الرغم من عدم وجود إذن لتفتيش السفينة التجارية في المياه المفتوحة يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، إلا أنه تم تفتيشها بشكل مخالف للوائح الدولية.

وأوضحت النيابة أنها فتحت تحقيقا حول المسألة.

والأحد، فتشت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني"، سفينة تجارية تركية كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا.

وأقر مركز قيادة "إيريني"، الإثنين، أن قواته فتشت سفينة تجارية تركية في البحر المتوسط، دون إذن من أنقرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها لم تعثر على أي بضائع محظورة ضمن السفينة.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.