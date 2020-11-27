تركيا.. عملية أمنية ضد منظمة "غولن" الإرهابية في 14 ولاية

بدأت قوات الشرطة التركية، فجر الجمعة، عملية أمنية لضبط 44 من الجنود الحاليين والسابقين المشتبه في انتمائهم لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية داخل القوات المسلحة، بعدما صدرت بحقهم قرارات توقيف.

وبحسب ما ذكرته مصادر أمنية، صدرت قرارات توقيف عن مكتب الادّعاء العام بمدينة إسطنبول، بحق 44 عسكريًا من السابقين والحاليين، في 14 ولاية مختلفة.

وفور صدور قرارات التوقيف بدأت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام بإسطنبول، عملية متزامنة لضبط المطلوبين، وتمكنت بالفعل من ضبط عدد منهم وجارٍ ضبط الباقين.

وتأتي هذه الوقيفات في إطار تحقيقات تجريها السلطات القضائية التركية بخصوص عناصر المنظمة الإرهابية داخل صفوف الجيش.