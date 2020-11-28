رئيس البرلمان التركي: الجهة التي اغتالت العالم الإيراني "إرهابية"

وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجهة التي اغتالت العالم النووي الإيراني حسن فخري زاده، بـ"الإرهابية".

وقال شنطوب في تغريدة عبر تويتر، السبت، إن "قيام منظمة غير قانونية أو دولة أو منظمة قانونية ما بعملية الاغتيال، لا يغير شيئا من كونها عملية إرهابية".

وأضاف أن الإرهاب واحد، ومنفذ العملية إرهابي، مؤكدا رفض بلاده للإرهاب.

والجمعة، أعلنت طهران اغتيال العالم فخري زاده المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي الإيراني" عن عمر 63 عاما، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب العاصمة.

ومساء الجمعة، توعد الحرس الثوري الإيراني بـ "انتقام قاس" من قتلة فخري زاده، متهما إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتياله، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية (رسمية) عن بيان صدر، عن اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عبر "تويتر"، إن "هناك أدلة مهمة حول ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده".