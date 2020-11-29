القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان: سنواصل كفاحنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 29.11.2020 15:26
آخر تحديث في 29.11.2020 18:10
أردوغان: سنواصل كفاحنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل كفاحها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

جاء ذلك في رسالة بعث بها السبت إلى المشاركين في افتتاح المبنى الجديد لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" بإسطنبول، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال أردوغان: "نسعى في كافة المحافل للدفاع عن قضية القدس ونعمل بكل ما أوتينا من قوة لإنهاء سياسات الاحتلال والظلم والإبادة الجماعية ضد أخوتنا الفلسطينيين".

وأضاف: "سنواصل كفاحنا من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وموحدة عاصمتها القدس الشرقية في حدود 1967 بناء على قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأحد، إن قضية القدس أهم قضايا...
مختارات