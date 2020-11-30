أوكرانيا تعرب عن امتنانها لدعم تركيا لها في المحافل الدولية

أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن أمله في أن تكون تركيا "شريكة جيدة في منصة القرم الدولية" التي أطلقتها بلاده في وقت سابق.

وعبّر الوزير دميترو كوليبا، في تصريحات للأناضول، عن امتنانه لتركيا إزاء استمرارها في دعم وحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية، وتقديره لجهود رئيسها في حل بعض القضايا العالقة، بالتعاون مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن فعاليات "منصة القرم الدولية" ستعقد في كييف، لإدراج شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني، إلى الأجندة الدولية، فيما ذكر كوليبا، أن الفعاليات ستجري في مايو/ أيار 2021.

وأكد كوليبا أن أوكرانيا وعبر إطلاقها "منصة القرم الدولية"، تعمل على تصحيح خطأ تاريخي.

وأردف: "لا شك لدي بأن تركيا ستكون شريكة جيدة في هذه المنصة."

وتابع: "مضطرون إلى مواصلة كفاحنا، لأن الحقيقة والقانون وشركاء مثل تركيا في صفنا."

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، في المجمّع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وتشهد العلاقات التركية الأوكرانية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، على مختلف الأصعدة السياسية، والدفاعية والاقتصادية.

فيما بلغ حجم التجارة بين البلدين في النصف الأول من العام الجاري، 2.27 مليار دولار، مسجلا زيادة بمعدل 1.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.

ثم تأزمت الأوضاع بدعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014.