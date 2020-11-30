العراق: نتطلع لتعزيز العلاقات مع تركيا

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاثنين، إن بلاده تتطلع للعمل على تعزيز العلاقات مع تركيا لمواجهة التحديات.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن "الوزير فؤاد حسين استقبل سفير تركيا لدى العراق السيد فاتح يلدز في مبنى الوزارة ببغداد".

ووفق البيان "جرى خلال اللقاء بحث أبرز القضايا التي تهمُ بغداد وأنقرة، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأوضح البيان أن "الوزير أعرب عن تطلّعه للعمل على دعم، وتعزيز العلاقات العراقية التركية بما يعكس خصوصيتها واستراتيجيتها، مؤكداً أهمية الاستمرار في العمل على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الجارين في المرحلة القادمة".

من جانبه، أكّد السفير التركي، وفق البيان، "اهتمام بلاده بسبل دفع مسار العلاقات الثنائية، والتشاور الدائم بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة والقضايا الدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

ويتمتع العراق بعلاقات سياسية واقتصادية واسعة مع تركيا.

وكان وزير التجارة العراقي علاء أحمد الجبوري، قد بحث الأربعاء مع السفير التركي فاتح يلدز زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال يلدز، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار، عام 2019.