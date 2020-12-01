أردوغان: على المجتمع الدولي وضع حد للإساءات باسم الحريات

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى وضع حد للإساءات التي تُمارس تحت عباءة "حرية الصحافة".

وفي كلمة للمشاركين بمنتدى "تي آر تي وورلد" قال أردوغان: "إذا لم يوضع حدٌ للتصرفات القبيحة التي تُمارس تحت عباءة حرية الصحافة، فإنّ أوروبا والإنسانية جمعاء ستدفع ثمن ذلك".

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "النظام الذي لا يُعاقب المجرم والمسيء لا يمكن أن نصفه نظاما حرا".

ووصف أردوغان تبني بعض وسائل الإعلام لنهج معاداة الإسلام وكراهية الأجانب، بأنه "أمر مخجل"

وحول ضوابط الإعلام بوسائل التواصل الاجتماعي قال: "عندما تغدو الرقمنة خارج نطاق الرقابة والقانون فإنها ستودي بنا إلى الفاشية".

وأردف: "ينبغي أن لا تؤدي الرقمنة التي توسع نطاق الحرية إلى التسبب بتهميش وخلق مظالم جديدة".

كما استنكر الرئيس التركي تغاضي الإعلام الدولي عن الإجراءات الفرنسية في التضييق على وسائل الإعلام.