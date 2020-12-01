أنقرة: نؤيد منذ البداية حواراً "غير مشروط" مع اليونان

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، أن أنقرة تؤيد "حوارا غير مشروط" مع اليونان بشأن القضايا الخلافية بين البلدين.

وقال متحدث الوزارة، حامي أقصوي، في بيان أصدره اليوم، إن تركيا تؤيد من البداية الحوار غير المشروط مع اليونان.

وأشار البيان أنه تم الاتفاق في السابق على استئناف المباحثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا، إلا أن الأخيرة تراجعت لاحقاً.

وأوضح أن اليونان تذرعت بتراجعها هذا بتواجد سفينة "أوروتش ريس" التركية للمسح الزلزالي، في شرقي المتوسط، وبالتالي لم يتحدد تاريخ انطلاق هذه المباحثات.

وذكر أقصوي أن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أعلنت عودة "أوروتش ريس" إلى ميناء أنطاليا في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد استكمال أنشطتها.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان عام 2002، وانعقدت آخر جولة منها ورقمها 60، في 1 مارس/ آذار 2016 بالعاصمة اليونانية أثينا.

وبعد ذلك التاريخ، استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية، دون أن ترجع إلى إطار استكشافي مجددا.

ويُقصد بالمباحثات الاستكشافية مناقشة الأطراف آراءهما المتبادلة في مسائل عدة، عبر النقد البناء.