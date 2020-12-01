تركيا وروسيا توقعان اتفاق إنشاء مركز مشترك في "قره باغ"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، توقيع اتفاق مع الجانب الروسي، حول إنشاء مركز مشترك في إقليم قره باغ الأذربيجاني، لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أنّ الأعمال متواصلة من أجل تفعيل عمل المركز التركي-الروسي المشترك، في أقرب وقت.

وأشارت أنّ وزير الدفاع خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، كانا وقعا مذكرة تفاهم في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حول إنشاء المركز، وذلك في اتصال مرئي بينهما.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وتمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير 5 مدن و4 بلدات و286 قرية، قبل أن تقر أرمينيا بالهزيمة.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظاتها المحتلة، قبل نهاية العام الحالي.