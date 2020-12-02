تركيا تطلق قريباً استراتيجية وطنية للذكاء الصناعي

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي الثلاثاء إن تركيا ستطلق قريباً استراتيجية وطنية للذكاء الصناعي تم تطويرها بشكل مشترك من قبل الهيئات العامة والخاصة والأكاديمية في البلاد.

وقال الوزير "مصطفى ورانك" في منتدى هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية "تي آر تي العالم" 2020، الذي يُعقد هذا العام من خلال الإنترنت بسبب جائحة الفيروس المستجد: "لقد حددنا في استراتيجيتنا ست أولويات تشمل رأس المال البشري والبحوث وريادة الأعمال والبنية التحتية وجودة البيانات".

ويقام منتدى القناة الإنكليزية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية لهذا العام تحت شعار "ديناميات التحول: النظام الدولي في عالم ما بعد الجائحة".

وقال ورانك إن خطة العمل الجديدة ستعالج المنظورات الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الدولي والثنائي والتحول الهيكلي والقوى العاملة أيضاً.

وأكد على أن الاستراتيجية الجديدة هي جزء من "حركة التكنولوجيا الوطنية" في تركيا، التي تهدف إلى ضمان استقلالها الاقتصادي والتكنولوجي، مضيفاً أنه يتم حالياً إنشاء معهد وطني للذكاء الصناعي يضم باحثين شباب ورجال أعمال ومهندسي بيانات.

وأوضح الوزير أن تركيا تستخدم نموذج تنمية مبتكر يحمل قيمةً مضافةً وموجهاً للتصدير، لتحقيق أهدافها الطموحة قائلاً: "مستقبل تركيا مشرق. وستظل أبوابنا مفتوحة دائماً للباحثين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم".