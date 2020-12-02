مباحثات تركية قطرية بالدوحة لتعزيز علاقات التعاون العسكري

بحث رئيس الأركان الثاني للقوات المسلحة التركية الفريق متين غوراك، مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم، الأربعاء، تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين بالدوحة، حيث يجري بيرقدار زيارة غير معلنة المدة، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون العسكري المشترك بين تركيا وقطر وسبل تعزيزها".

حضر الاجتماع، بحسب الوكالة، عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.

والثلاثاء، قالت وزارة الدفاع التركية، إن عناصر من القوات الخاصة القطرية خضعوا لتدريبات على يد مدربين أتراك في مقر قيادة القوات المشتركة بالدوحة.

وأفادت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر "تويتر"، أن المدربين الأتراك في مقر قيادة القوات المشتركة القطرية التركية، أجروا تدريبات لعناصر في قيادة القوات الخاصة القطرية.

كما نشرت وزارة الدفاع التركية في تغريدتها، صورا لجانب من التدريبات.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تقدما كبيرا على كافة المستويات، بما في ذلك الدفاعية والعسكرية.

ووقع الجانبان في تركيا يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول 2014، اتفاقية تعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية، وتمركز للقوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية"، والتي تم اقتراحها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقطر في وقت سابق من العام نفسه.

وقُدمت الاتفاقية إلى البرلمان التركي في 10 فبراير/ شباط 2015، لمناقشتها، وصدّقت عليها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في 5 مارس/ آذار من العام نفسه.

وبموجب هذه الاتفاقية تمت الاستعانة بقوات تركية على الأراضي القطرية، فضلا عن تنفيذ البلدين تدريبات عسكرية مشتركة.

وافتُتح المقر الجديد للقوات المشتركة التركية ـ القطرية، بقطر في ديسمبر 2019، بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين وأُطلق عليها "قاعدة خالد بن الوليد".