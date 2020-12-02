وزير الدفاع التركي: جنودنا يستعدون لأداء مهامهم بالمركز التركي الروسي في قره باغ

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن جنودا لبلاده سيبدؤون خلال مدة قصيرة جدا أداء مهامهم في المركز التركي الروسي بإقليم قره باغ بأذربيجان.

جاء ذلك خلال حديثه مع ممثلي منظمات المجتمع المدني التركية، أثناء زيارتهم له.

وأشار أقار إلى أن ضباطا من تركيا وروسيا سيتولون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في "قره باغ" وجعله دائما.

وأضاف: "أعمال البناء جارية هناك، خلال مدة قصيرة جدا سيؤدي جنودنا مهامهم (في المركز التركي الروسي المشترك)".

وأوضح الوزير أن أذربيجان حققت نجاحا كبيرا في الميدان والمفاوضات على حد سواء.

ولفت إلى أن التدريبات الجارية مع أذربيجان ما زالت مستمرة، مؤكدا وقوفهم إلى جانب الأشقاء الأذربيجانيين في قضيتهم المحقة حتى النهاية.

من جانب آخر، أفاد أقار بأن تركيا تسعى إلى صناعة معداتها الحربية وأسلحتها وذخائرها محليا، دون أن تحتاج إلى أحد.

وتابع: "نعمل ليل نهار جنبا إلى جنب لفعل ما يلزم، ونسعى جاهدين للحفاظ على سيادة واستقلال بلادنا ووحدة أراضينا".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية أخرى.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، وقعت أرمينيا في 10 نوفمبر، اتفاقا توصلت إليه مع أذربيجان لوقف إطلاق النار، واستعادة باكو السيطرة على محافظاتها المحتلة، قبل نهاية العام الحالي.

وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقع أقار، ونظيره الروسي سيرغي شويغو، مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس المركز التركي الروسي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ".