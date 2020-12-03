أردوغان: الوقوف ضد من يستهدف حقوق المرأة "دين في أعناقنا"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجوب الوقوف في وجه كل من يستهدف حقوق المرأة، كونه "دينا في أعناقنا".

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية الـ86 لنيل المرأة التركية حق الانتخاب والترشح، في العاصمة أنقرة، الخميس.

وقال أردوغان: "الوقوف ضد كل من يستهدف حقوق المرأة سواء كان إرهابيا أو سياسيا، دين في رقابنا".

وأكد أن حماية المرأة التي تتعرض للتحرش على غرار الفتيات اللواتي يتعرضن للتمييز بسبب معتقداتهن ولباسهن "واجب على عاتقنا".

وشدد أردوغان على وجوب حماية الفتيات المختطفات من قبل منظمة "بي كا كا" الإرهابية، على غرار النساء اللواتي يتعرضن للعنف.

وأضاف: "نعتبر كل اعتداء وتهديد ضد الأسرة يستهدف وجودنا بشكل مباشر".