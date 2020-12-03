اليونان تتخلف عن حضور اجتماع مع تركيا بمقر الناتو كان مقرراً نهاية نوفمبر

تخلف الجانب اليوناني عن حضور اجتماع كان من المقرر عقده مع نظيره التركي في العاصمة البلجيكية بروكسل نهاية الشهر الماضي، لبحث سبل فض النزاع حول شرقي البحر المتوسط.

وذكر مراسل الأناضول، الخميس، أنه كان من المقرر عقد الوفدين العسكريين التركي واليوناني اجتماعا فنيا في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" ببروكسل، يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، لبحث "أساليب فض النزاع" بخصوص شرقي المتوسط.

وأشار إلى إلغاء الاجتماع بسبب تخلف الوفد العسكري اليوناني عن حضوره .

ونقل مراسل الأناضول عن مسؤول رفيع المستوى: "الجانب التركي شارك وسيشارك دائما في اجتماعات لتحديد التدابير العسكرية حول أساليب فض النزاع في شرق البحر المتوسط ، التي انطلقت بمبادرة من الأمين العام للناتو (ينس ستولتنبرغ)".

وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" تشكيل آلية حول أساليب فض النزاع بين تركيا واليونان بخصوص شرقي البحر المتوسط.

وسبق أن اتفق الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على انطلاق محادثات فنية بين أنقرة وأثينا، لتأسيس آليات تجنّب حدوث مناوشات شرقي المتوسط.

وعقد الجانبان 6 اجتماعات فنية لبحث سبل فض النزاع، في مقر "الناتو"، الأول منها يوم 10 سبتمبر/أيلول الماضي، والأخير في 26 من الشهر ذاته .

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.