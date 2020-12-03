قالن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان

التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الخميس، ودار اللقاء حول مفاوضات السلام، وقضايا إقليمية أخرى، حسب بيان مكتب المتحدث باسم الرئاسة.

وأعرب إبراهيم قالن خلال لقائه زلماي خليل زاد عن امتنانه لتوصل ممثلي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى اتفاق بشأن استئناف مفاوضات السلام في العاصمة القطرية الدوحة.

كما جدد دعم تركيا للمفاوضات بين الأفغانيين في سبيل الحل السياسي للأزمة، واستعدادها تقديم المساهمة اللازمة من أجل ذلك.

وأكد على أن إحلال الاستقرار في أفغانستان الشقيقة من شأنه التأثير إيجابيا على السلام الإقليمي بالمنطقة، مشددا على استمرار تركيا في التعاون مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الولايات المتحدة، في سبيل ذلك.

وفي 12 سبتمبر الماضي، انطلقت مفاوضات سلام تاريخية في العاصمة القطرية، بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، بدعم من الولايات المتحدة.

وتأتي تلك المفاوضات بعد توقيع "طالبان" وواشنطن بالدوحة في 29 فبراير/ شباط الماضي، اتفاقا تاريخيا لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

وتعاني أفغانستان حربا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة" الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه، في الولايات المتحدة.

وتستهدف مفاوضات الدوحة، إنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة في أفغانستان، منذ الانقلاب العسكري عام 1978، ثم الغزو السوفيتي بين عامي 1979 و1989.