وزير الداخلية التركي يتباحث مع نظيره الإيطالي قضايا الهجرة وحقوق الإنسان

بحث وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مع نظيره الإيطالي، لوسيانا لامورجيس، قضايا متعلقة باللاجئين، والهجرة غير النظامية وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في اجتماع، عُقد الخميس، عبر تقنية الفيديو الكونفرانس.

وناقش الجانبان في الاجتماع المغلق، قضايا عدة أبرزها، مكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية، واللاجئون وحقوق الإنسان.

وحضر الاجتماع من الجانب التركي، نائب وزير الداخلية، إسماعيل تشاتاقلي، وقائد قوات خفر السواحل، أحمد كندير، والمدير العام لإدارة الهجرة، ورئيس دائرة شؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات الخارجية لدى وزارة الداخلية، سزار إيشيقطاش.