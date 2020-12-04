أول قطار تصدير تركي يغادر إسطنبول متوجهاً إلى الصين

ينطلق اليوم الجمعة أول قطار شحن يحمل بضائع تركية متوجهًا إلى الصين وقاطعًا في طريقه قارتين وبحرين و5 دول.

وقالت المديرية العامة للسكك الحديدية التركية، في بيان، الخميس، إنه قد تم تشغيل 10 قطارات بنجاح على الخط الصيني-التركي-الأوروبي حتى الآن، بالإضافة إلى أول قطار ترانزيت غادر الصين ووصل إلى أوروبا في نوفمبر/تشرين ثانٍ 2019.

ووفق البيان، من المنتظر أن يقوم وزير البنية التحتية والنقل عادل قره إسماعيل أوغلو، بتوديع أول قطار شحن من تركيا إلى الصين من محطة "قازلي جشمه" للسكك الحديد بالجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول.

ومن المقرر أن يمر القطار في نفق مرمراي الذي يربط بين الجانبين الآسيوي والأوروبي من مدينة إسطنبول تحت مضيق البوسفور الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي التركي (11.00 تغ).

ثم سيمر داخل تركيا عبر إسطنبول وولاية قوجالي (غرب) والعاصمة أنقرة، وولايتي سيواس (وسط) وقارص (شرق)، وسيتوقف عند محطة آخالكالاكي في جورجيا.

بعد ذلك سينتقل عبر أذربيجان وطريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين (TITR) وكازاخستان قبل دخول مقاطعة شيان الصينية.

والقطار، الذي يحمل 42 حاوية بها سلع بيضاء، سيسافر إجمالاً 8693 كيلومتراً، ويمر عبر قارتين وبحرين وخمس دول، وسيتم تسليم شحنته إلى الصين في غضون 12 يوماً.