المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان ينهي زيارته لتركيا

أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان في العاصمة التركية أنقرة لقاءات بحث خلالها جهود التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا في كيفية المضي قدما بمحادثات السلام في أفغانستان.

وأفاد بيان صادر عن السفارة الأمريكية في أنقرة، الجمعة، أن زلماي خليل زاد أجرى مباحثات أمس واليوم مع المسؤولين الأتراك حول محادثات السلام الأفغانية.

وأضاف البيان أن خليل زاد التقى نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ومسؤولين أتراك رفيعي المستوى، وبحث معهم جهود التعاون بين البلدين حيال محادثات السلام في أفغانستان.

وأعرب خليل زاد عن تقديره لاعتزام تركيا تقديم المساعدة بخصوص تسريع المسار السياسي في أفغانستان.

وأكد البيان أن خليل زاد والمسؤولين الأتراك ناقشوا أفضل السبل لتقديم المزيد من الدعم الدولي للوفود التفاوضية الساعية إلى تحديد شروط التوافق السياسي، ووقف إطلاق نار دائم وشامل في أفغانستان.

وبوساطة قطرية انطلقت، في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة؛ بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، بدعم من الولايات المتحدة؛ لإنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة بأفغانستان.

وقبلها أدت قطر دور الوسيط في مفاوضات واشنطن و"طالبان"، التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي، أواخر فبراير/شباط الماضي، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

يأتي هذا في وقت تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بشكل سريع على تنفيذ الاتفاق المبرم مع طالبان، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عزمها إجراء تخفيض جديد في عدد القوات الموجودة بأفغانستان.

ويمهد الاتفاق الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجياً في غضون 14 شهرا، مقابل ضمانات من الحركة، كما نص على أن تطلق كابل 5 آلاف من عناصر طالبان المعتقلين لديها، على أن تفرج الحركة في المقابل عن 1500 من القوات الأفغانية.