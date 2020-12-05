الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

ردت الخارجية التركية، السبت، على مقال لوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في صحيفة محلية، هاجم فيها سياسات أنقرة بالبحر المتوسط.

وأعاد حساب الخارجية التركية في توتير تغريدة المقالة المنشورة على حساب الخارجية اليونانية، معلقة عليها بأن تركيا لن تتنازل عن سيادتها.

وقالت الخارجية التركية إن "اليونان بصفتها الطفل المدلل لأوروبا، تهدف إلى إثارة عقوبات الاتحاد الأوروبي على تركيا، بناء على مزاعمها المتطرفة غير الشرعية حيال حدودها البحرية والجوية".

وشددت على أنه ما من عقوبات يمكن أن تجبر تركيا على التنازل عن حقوقها السيادية سواء في جزيرة ميس (بالمتوسط) أو مجالها الجوي الذي يشمل 10 أميال بحرية.

وأضافت أنه "يجب على اليونان عاجلا أم آجلا الدخول في حوار غير مشروط مع تركيا".