وزارة الخارجية التركية ترحب بالتقدم المحرز بشأن حل أزمة الخليج

رحَّبت تركيا بالتقدم الذي أحرزته مختلف الأطراف في سبيل حل الأزمة في الخليج بين السعودية وحلفائها من جهة وقطر حليفة أنقرة من جهة ثانية.

وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان الجمعة عن "بالغ رضاها حيال التطورات الإيجابية التي شهدتها الأيام الأخيرة في سبيل حل الأزمة المستمرة منذ حزيران/يونيو 2017 في منطقة الخليج".

كما عبرت الخارجية التركية عن تقديرها "للجهود المخلصة" التي تبذلها الكويت في هذا الإطار، داعيةً إلى "إنهاء الحصار الجائر والعقوبات المفروضة على قطر".

وتمنت الخارجية التركية أن "يتم حل أزمة الخليج من خلال الحوار، بدون شروط مسبقة".

وأكدت قطر والسعودية، إضافةً إلى سلطنة عمان والكويت، الجمعة تسجيل تقدم لحل الأزمة في الخليج المتمثلة بمقاطعة عدد من دول المنطقة للدوحة.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين أعلنت في حزيران/يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر واتهمتها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إرهابية، وهو ما تنفيه الدوحة التي ترفض التدخل في شؤونها السيادية.