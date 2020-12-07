وزارة الدفاع التركية تعلن تفكيك قنبلة تزن طنا بمدينة الباب السورية

قالت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، إن قواتها دمّرت قنبلة تزن طنا في مدينة الباب الواقعة ضمن منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر أن فريقا من قيادة القوات الجوية التركية قام بتفكيك وتدمير قنبلة متعددة الأغراض من طراز "MK-84" تزن طنا واحدا.

وأوضحت الوزارة أنه تم العثور على القنبلة في مركز مدينة الباب خلال أعمال حفر، دون إيراد معلومات عن مصدرها.

وفي أغسطس/ آب 2016، أطلق الجيشان التركي والوطني السوري عملية "درع الفرات" ضد "داعش" والمنظمات الإرهابية في شمالي سوريا، وأسفرت عن تحرير المنطقة الممتدة من مدينة جرابلس وحتى إعزاز بريف حلب الشمالي والشمال الشرقي.