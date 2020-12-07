تركيا ستزود مروحيتها "غوك باي" بالمحرك محلي الصنع

بعد الكشف عن محرّك المروحيات "TS1400" المحلّي ، قبل أيام، تستعد تركيا لتزويد مروحيتها "غوك باي" محلية الصنع أيضاً بهذا المحرك.

والسبت، جرت مراسم تسليم أول محرك مروحيات محلي الصنع من إنتاج شركة توساش "TUSAŞ" وافتتاح مركز لتصميم المحركات في ولاية أسكي شهير وسط تركيا.

وشارك في مراسم تسليم المحرك عبر تقنية فيديو كونفرنس، الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما أشرف وزيرا الدفاع، خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك، على اختبار المحرّك.

ومن المقرر أن تحلّق مروحية "غوك باي" بالمحرك المحلي، بعد إتمام إجراءات المصادقة عام 2024، أي بعد 3 أعوام من بدء الإنتاج المتسلسل للمروحية المحلية عام 2021.

وتم تصميم المروحية "غوك باي" بشكل يلبي الاحتياجات المدنية، ومن أبرز المهام التي تستطيع القيام بها، نقل الأشخاص والبحث والإنقاذ ومراقبة الحدود، والإسعاف الجوي ومكافحة الحرائق والعمليات الأمنية داخل البلاد وخارجها.

واستطاعت تركيا، من خلال التكنولوجيا المحلية، إنتاج أنظمة إلكترونيات الطيران الخاصة بها، وسيتم لاحقا تكوين مجموعة من مروحيات "غوك باي" بأوزان مختلفة (1.5، 5، 10، أطنان) وذلك حسب الحاجة.