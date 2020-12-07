نائب الرئيس التركي: أساسيات الاقتصاد الكلي في تركيا قوية

أكد نائب الرئيس التركي أن أسس الاقتصاد الكلي في تركيا تتمتع بالقوة اللازمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فؤاد أوقطاي، الاثنين، لدى مشاركته عبر تقنية فيديو كونفرنس، في "القمة الدولية للاستثمار" التي تنظمها جمعية المستثمرين الدوليين التركية.

وشدد أوقطاي على أهمية القمة المذكورة، من حيث مناقشة آثار جائحة كورونا على اقتصادات الدول.

وأضاف أن أساسيات الاقتصاد الكلي في تركيا تتمتع بالقوة، مبيناً أن الوباء لا يؤثر على الأرضية السليمة.

وأشار أن الاقتصاد التركي بدأ ينتعش شيئاً فشيئاً عقب مرحلة من التدابير المتخذة لمكافحة الوباء، مبيناً أن تلك التدابير كانت مصممة بشكل صحيح، ولها أهداف واضحة.

وأعرب عن توقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي منخفض بحلول نهاية العام الحالي، فيما تشير توقعات نمو الاقتصاد التركي بأكثر من 5.5 بالمئة في العام 2021.

وفي سياق متصل، أوضح أوقطاي أن جذب المزيد من المستثمرين الأجانب شكّل سياسة أساسية في السياسات التركية خلال السنوات الـ 18 الأخيرة.

وأشار إلى أن تركيا عازمة على مواصلة استراتيجيات النمو القائمة على الديمومة والتجديد والإنتاج والتصدير.