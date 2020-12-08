كشمير: الدعاية الهندية ضد تركيا تعكس انزعاج نيودلهي من دعم أنقرة المخلص لنا

قال سردار مسعود خان، رئيس إقليم آزاد وكشمير الخاضعة لسيطرة باكستان إن دعم تركيا المخلص للكشميريين في حق تقرير مصيرهم يزعج السلطات الهندية.

وانتقد مسعود خان في مقابلة مع وسيلة إعلام محلية الثلاثاء، حملة التشهير ضد تركيا التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام الهندية، نافيا مزاعم استعداد تركيا لإرسال مرتزقة إلى آزاد وكشمير.

وأوضح أن الدعاية الهندية ليست فقط فاسدة ولا أساس لها من الصحة، بل أنها في الوقت نفسه تحتوي أيضا على مؤامرة لتشويه سمعة نضال الشعب الكشميري من أجل نيل الحرية.

وأضاف أن الدعاية الهندية هي محاولة لتقويض الدعم السياسي والدبلوماسي التركي للكشميريين، مؤكدا أن "دعم تركيا المخلص للكشميريين في حق تقرير مصيرهم يزعج الحكومة الهندية".

يشار أن بعض وسائل الإعلام الهندية زعمت قبل أيام، بأن تركيا مستعدة لإرسال مرتزقة إلى إقليم آزاد وكشمير، مستندة في ذلك على موقع إخباري مقره اليونان.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين الهند وباكستان، منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما، في 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين.

وتطلق إسلام آباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم "آزاد كشمير"، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم "جامو وكشمير".