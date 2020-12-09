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أردوغان: أي عقوبات أوروبية محتملة ضد تركيا لا تعنينا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 09.12.2020 14:07
آخر تحديث في 09.12.2020 14:34
أردوغان: أي عقوبات أوروبية محتملة ضد تركيا لا تعنينا

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن أي عقوبات محتملة ضد تركيا قد تتخذها القمة الأوربية المرتقبة غدا الخميس، لا تعني أنقرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس التركي بمطار "أسن بوغا" بالعاصمة أنقرة، الأربعاء، قبيل توجهه في زيارة رسمية إلى أذربيجان.

وقال أردوغان: "أي عقوبات محتملة سيتم اتخاذها بحق تركيا في القمة الأوروبية المرتقبة الخميس لا تعني أنقرة".

وبخصوص تصريحات رئيس وزراء اليونان الأخيرة، قال الرئيس التركي: "في الواقع هم من يتهربون من الحوار، لم يجلسوا على طاولة المفاوضات أبدًا".

وتابع: "إذا تصرفت اليونان بصدق كدولة جارة، فإننا سنتمسك بدورنا بموقفنا المؤيد للجلوس على طاولة المفاوضات".

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