أردوغان يصل أذربيجان في زيارة رسمية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، العاصمة الأذربيجانية باكو، في زيارة رسمية.

ووصلت طائرة الرئيس التركي "مطار حيدر علييف" عند الساعة 16:20 بالتوقيت المحلي 13:20 (ت.غ).

وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوب، ونائب وزير الخارجية رامز حسنوف، وسفير أنقرة في باكو.

ويرافق الرئيس التركي في الزيارة عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ومتحدث "حزب العدالة والتنمية" عمر تشليك، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس التركي، في احتفالية النصر للقوات المسلحة الأذربيجانية بالعاصمة باكو، الخميس، بمناسبة تحرير إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني الشهر الماضي.

ويتناول الجانبان التركي والأذربيجاني خلال الزيارة، ملفات عديدة أبرزها الخطوات المشتركة التي من شأنها متابعة قضية أذربيجان العادلة في المحافل الدولية، وعلاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.

ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر إزاء التطورات الأخيرة على الساحتين الدولية والإقليمية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في سبيل تعزيز علاقات التعاون الثنائي.