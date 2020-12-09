تركيا تعين سفراء ومبعوثين جدد في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أخرى

عينت أنقرة يوم الثلاثاء، سفراء جدد وممثلين دائمين لوزارة الخارجية التركية، لدى بعض سفاراتها في عدة دول من العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو السفراء الجدد لتكليفهم بمناصبهم الجديدة رسمياً وقدم لهم أطيب تمنياته بالتوفيق والنجاح.

وتم تعيين "حسن مراد مرجان" السفير التركي الحالي في طوكيو، سفيراً جديداً لتركيا في واشنطن.

في حين تم تعيين المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية "حامي أقصوي" سفيراً في صربيا، وتعيين "محمد غول أوغلو" رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" سفيراً في تنزانيا.

كما عينت الوزارة "أحمد باشار شان" سفيراً لدى ألمانيا، و"أحمد دمروك" سفيراً لدى أذربيجان، و"يونس دميرار" سفيراً في سلوفاكيا، و"خاتون دميرار" ممثلةً دائمةً لتركيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "OSCE".

وشملت التعيينات الجديدة "علي رضا غونيه" سفيراً في العراق، و"برش أولوسوي" سفيراً في لبنان، و"بورجين غونينلي" سفيراً في سنغافورة، و"تورغاي تونجر" سفيراً لدى الإمارات العربية المتحدة، و"ظافر أتش" سفيراً لدى منغوليا، و"فولكان إشيكجي" سفيراً لدى الكاميرون، و"جهاد إرغناي" سفيراً في أفغانستان.

كذلك تم تعيين "كرم ألكن" الكاتب في صحيفة "ديلي صباح" كممثلٍ دائم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" الدولية.