أردوغان: الدولة التركية قامت على مبدأ توفير حياة كريمة للإنسان

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى القضاء على المظالم في العالم الجديد ما بعد نهاية وباء كورونا.

جاء ذلك في رسالة بعثها الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم العاشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "يجب هيكلة جميع السياسات استنادا إلى مبدأ حقوق الإنسان وتطوير آليات فعالة للقضاء على المظالم في العالم الجديد الذي سيتشكل بعد وباء كورونا".

وأضاف: "مع انتشار وباء كورونا، نرى في المجتمعات الغربية تزايد العقبات التي تواجه حرية المعتقد والعبادة".

وأشار أردوغان إلى أن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم قبوله قبل 72 عامًا، لا يزال يمثل وثيقة مهمة تذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه العدالة والحرية.

وأكد أن الدولة التركية أُسست على مبدأ "استمرارية الدولة متعلقة بتوفير حياة كريمة للإنسان".

وأوضح أن حكومات بلاده المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة أجرت العديد من الإصلاحات الرامية لتوسيع نطاق الحريات في عموم البلاد.

وتابع قائلا: "من خلال تعزيز الديمقراطية، وتسريع عمل القانون، وتوسيع نطاق البحث والمطالبة عن الحقوق، انتقلت تركيا إلى مستوى أعلى بكثير في مجال الحقوق والحريات مقارنة مع ما كانت عليه قبل 18 عامًا".

وذكر أردوغان بأن التمييز الثقافي ومعاداة الأجانب والمسلمين، من أهم المخاطر التي تهدد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان

وأردف: "نواجه صورة رهيبة، حيث تُنتهك الحريات الأساسية لمليارات المسلمين، من الحق في الحياة إلى الحق في المحاكمة العادلة، ويُعتدى على قيمهم المقدسة تحت ستار حرية التعبير ويتم تشجيع لغة الكراهية ضدهم على مستوى أجهزة الإعلام ورؤساء بعض الدول".

وأكد أن تركيا تُذكر بتلك التهديدات في جميع المحافل الدولية وتناضل من أجل التنفيذ الكامل للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة.