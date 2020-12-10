أردوغان: تحرير أذربيجان لأراضيها من الاحتلال لا يعني أن الصراع قد انتهى

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا أيضاً كانت تشعر، مثل أذربيجان، بألم احتلال إقليم قره باغ طوال 30 عاماً،

مؤكداً أن أذربيجان ستواصل ملاحمها البطولية تحت قيادة زعيمها إلهام علييف.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في العرض العسكري للجيش الأذربيجاني بمناسبة الانتصار على الجيش الأرميني في اقليم قره باغ.

وتمنى أردوغان أن يراجع المسؤولون الأرمن وضعهم الراهن جيداً وأن يضعوا استراتيجيات مستقبلية وفقاً لذلك. وإن تعلم الشعب الأرميني أيضاً الدروس اللازمة من حرب قره باغ الأخيرة، فسيكون ذلك بداية مرحلة جديدة في المنطقة.

مشددا على أن السلطات الأرمينية أهدرت طاقات شعبها وثرواته بإصرارها على احتلال قره باغ.

وأضاف أن تركيا وأذربيجان ستواصلان التغلب على الصعوبات وتحقيق النجاحات المتتالية طالما تقفان جنبًا إلى جنب.