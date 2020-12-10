أردوغان: سنفتح أبوابنا أمام أرمينيا إذا اتخذت يريفان خطوات إيجابية

وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رسالة سلام إلى الشعب الأرميني، مؤكدا أن أنقرة ستفتح أبوابها أمام أرمينيا إن اتخذت يريفان خطوات إيجابية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس أردوغان، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، بالعاصمة باكو.

وأوضح الرئيس التركي: "مشكلتنا مع الحكومة الأرمينية، ولا نضمر سوءا للشعب الأرميني".

وأضاف: "سنفتح أبوابنا الموصدة أمام أرمينيا إن اتخذت خطوات إيجابية".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا يعيش فيها أكثر من 100 ألف مواطن من أصول أرمينية.

فيما أشاد بالمواقف الإيجابية التي تبناها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيال أزمة إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وقال: "لا يمكننا إنكار مواقف بوتين الإيجابية من قره باغ، التي أدت إلى تغيير مسار العملية نحو منحى إيجابي".

وعن موقف باريس من "قره باغ"، أشار الرئيس أردوغان أن الجانب الفرنسي أراد التواصل مع تركيا.

وتابع: "لكننا لم نستجب لهم لأننا كنا على علم بنواياهم".

ولفت إلى تصديق البرلمان الفرنسي على قرار يدعو للاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ"، مشددا على أنه حتى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان لا يقبل بذلك.