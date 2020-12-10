استشهاد جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين شمالي سوريا

أعلنت ولاية شانلي أورفة استشهاد جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين بجروح، جراء استهداف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، نقطة تفتيش في منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأفادت الولاية في بيان، الخميس، أن التنظيم الإرهابي فجر سيارة مفخخة في نقطة تفتيش على أحد الطرقات بمدينة رأس العين.

وأوضح البيان أن الهجوم أسفر عن استشهاد عنصرين من قوات الدرك التركية، واثنين آخرين من قوات الأمن المحلية.

وأشار إلى إصابة 6 من قوات الدرك بجروح، إلى جانب اثنين من قوات الأمن المحلية.

وأكد أن المصابين في حالة صحية جيدة، ويتلقون الرعاية بالمستشفى، لافتة إلى انطلاق التحقيقات في التفجير بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وأضاف البيان: "نتمنى الرحمة لشهدائنا الأبطال الذين قضوا في هجوم التنظيم الإرهابي، والشفاء العاجل لجرحانا".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أفاد مراسل الأناضول بمقتل عنصرين من الجيش الوطني السوري وجرح 6 آخرين، جراء انفجار سيارة مفخخة في حاجز له بمدخل مدينة رأس العين، شمالي البلاد.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.