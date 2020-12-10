تركيا تحتفي بافتتاح مركز الثورة الصناعية الرابعة للأبحاث والتطوير

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي افتتاح "مركز الثورة الصناعية الرابعة"، في خطوة تهدف لتعزيز التحوّل الرقمي في الصناعات المحلية.

وفي كلمة خلال مشاركته، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم افتتاح المركز المذكور، الخميس، قال الوزير مصطفى ورانك إن المركز المذكور، من بين 9 مراكز حول العالم، ومركزين اثنين في أوروبا.

وأضاف أن تركيا باتت بفضل هذا المركز، أقرب إلى أهدافها المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير والابتكار وتعزيز جودة الموارد البشرية.

وأكد عزمهم على جعل تركيا واحدة من البلدان التي تحدد اتجاهات الثورة الصناعية الرابعة.

وشدد على أن المركز سيعزز أيضاً من التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص في تركيا، وسينقل تركيا إلى الريادة من خلال المشاريع التكنولوجية التي ستحقق طفرة في مجالاتها.

وفي رسالة مصورة بمناسبة افتتاح "مركز الثورة الصناعية الرابعة في تركيا"، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن بلاده تهدف لأن تكون قاعدة لمنتجات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وشدد على ضرورة تسريع التحول الرقمي للبنية التحتية للإنتاج بالكامل في المؤسسات التركية الصناعية الكبيرة والمتوسطة وصغيرة الحجم.